Diadia Tall, impliqué dans l'affaire Hiba Thiam, assassiné à Abijan

La liste des Sénégalais tués à l’étranger s’allonge. Diadia Tall, qui a été arrêté dans l’affaire Hiba Thiam, a été assassiné à Abidjan ce week-end, où il était retourné récemment après un séjour à Dakar, révèle "Libération".



D’après les premiers éléments de l’enquête, mentionne-t-on dans Senenews, il a été retrouvé nu, baignant dans une mare de sang. Les investigations se poursuivent. Diadia Tall a été inculpé dans l’affaire Hiba Thiam, jeune Sénégalaise, « morte par overdose » dans un appartenant aux Almadies, lors d’une soirée privée. Les faits remontent en avril 2020 en pleine pandémie et en plein couvre-feu.



C’est Diadia qui avait alerté les gendarmes, après avoir alerté les secours suite au décès de Hiba Thiam.



A la barre, le sieur Tall avait dit ceci: « C’est vers 21h 30mn que nous sommes arrivés à l’appartement. Dame Amar, les autres et moi, jouions à la playstation avant que je m’endorme sur le canapé, car j’avais bu beaucoup d’alcool ce jour-là. Quand je me suis réveillé, il faisait 5 heures 55 minutes, j’ai aussitôt demandé à Djiby Bâ, où est Hiba et ce dernier m’a répondu que c’était chaud. C’est par la suite que je lui ai demandé de m’emmener voir Hiba. Ce qu’il a fait sans hésiter. Et c’est vers 6 heures du matin que j’ai appelé les secours. Si j’avais su depuis le début que Hiba avait fait un malaise, j’allais appeler plus tôt les secours ».