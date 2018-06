Diafra Sakho : « C’est pour ma mère que je me bats. C’est elle qui me motive car je l’ai vue souffrir pour nous"

Puissant et athlétique, Diafra Sakho est l’une des pièces maîtresses de l’attaque sénégalaise. Mais d’où est-ce que le sociétaire du Satde rennais FC tire toute son énergie ?



La réponse sort de la bouche de l’intéressé lui-même. Interrogé par nos confrères de la RTS, Diafra Sakho révèle que son énergie lui est insufflée par sa mère. « C’est pour ma mère que je me bats. C’est elle qui me motive car je l’ai vu souffrir pour nous. Je crois que si elle n’était plus là, j’abandonnerais le football ».



Né le 24 décembre 1989 à Guédiawaye (banlieue de Dakar), Diafra Sakho est l’aîné d’une fratrie de deux garçons et d’une fille.



L’attaquant rennais pourrait être déterminant pour les Lions, cet après-midi, lors du match de préparation pour le Mondial Russie 2018 entre le Sénégal et la Croatie.











Source ANN