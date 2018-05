Dialogue Etat - Etudiants : Une Rentrée académique chaque année Afin de consolider le dialogue entre l’État et la communauté estudiantine, le Président Macky Sall a décidé de présider chaque année, une Rentrée académique. Cette mesure vient renforcer le Pacte de stabilité et de pacification de l’espace universitaire pour lequel les autorités et les étudiants comptent s’engager durablement.



A noter aussi que le chef de l’Etat avait déjà demandé au Premier Ministre de mettre en place un Comité de suivi et d’évaluation de ses engagements auprès de la communauté estudiantine.







Autant de mesures qui viennent s’ajouter à celles relatives à l’augmentation des Bourses, la diminution du prix des tickets de restauration, l’amélioration des capacités d’hébergement, la voirie, l’éclairage, la Santé… Pour un total de prés de 40 milliards F CFA.



(Source : ANN)

