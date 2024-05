La lutte sénégalaise en deuil : Le promoteur Gaston Khaly Mbengue est décédé ce mercredi en France L’homme d’affaires et célèbre promoteur de lutte, Khaly Mbengue, plus connu sur le sobriquet Gaston, est décédé ce mercredi, en France, des suites d’une longue maladie, nous a appris l’APS, d’une source proche de sa famille.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Mai 2024 à 00:13 | | 0 commentaire(s)|

Le défunt s’ était éloigné ces dernières années de l’arène, à cause de ses ennuis de santé. Son fils Makane Mbengue avait repris les activités de Gaston productions, dans l’organisation de combats de lutte.



Originaire de Louga, comme nous le rappelle l’APS, Gaston Mbengue qui est aussi le frère de la responsable socialiste Aminata Mbengue NDiaye, a organisé les plus grandes affiches de l’arène sénégalaise, dans ces trente dernières années (1990-2020).



A travers son Championnat de lutte avec frappe (CLAF), plusieurs lutteurs comme Balla Gaye 2, Modou Lô, Lac de Guiers, entre autres, se sont révélés au grand public.



Le Groupe Leral compatit à cette triste nouvelle qui touche l’environnement sportif du Sénégal, tout en priant pour le repos de son âme…



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook