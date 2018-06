Dialogue entre les religions et confréries, lutte contre le Terrorisme: L'ambassadeur des USA et Serigne Mbaye Sy Mansour délivrent un message de paix universel

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Juin 2018 à 13:18 | | 0 commentaire(s)|

C’est dans une ambiance solennelle que le Khalife général des Tidjanes, Serigne Mbaye Sy Mansour, a reçu l’ambassadeur des Etats- Unis à Dakar, Docteur Mushingi, ce lundi 04 juin 2018, dans sa résidence située à Dakar, précisément à la Gueule-Tapée.



La première personnalité américaine au Sénégal, accompagnée d’une forte délégation, a été accueillie par le Khalife et ses proches.



Docteur Mushingi a tenu, tout d’abord, à présenter ses condoléances à Serigne Mbaye Sy Mansour à la suite de la disparition de ses frères aînés, Serigne Cheikh Tidiane Sy “Al Maktoum” et Serigne Abdoul Aziz Al Amine, lui souhaitant par ailleurs une mission des plus illustres et durables à la tête de la communauté Tidiane du Sénégal, dont il apprécie la juste posture et l’implication dans le vivre ensemble au Sénégal et face aux différents enjeux qui interpellent la société sénégalaise.



Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la mission diplomatique américaine auprès des chefs religieux du Sénégal, fait suite aux visites de l’ambassadeur Mushingi aux Khalifes généraux des Mourides, des Layènes, de Thiénaba et au chef de l’Eglise catholique sénégalaise.



Abordant divers sujets, l’ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal a ainsi magnifié la particularité du Sénégal dans la coexistence pacifique entre les différentes religions et confréries ainsi que la lutte contre le terrorisme. Il encourage la démarche et sollicite de plus larges concertations pour continuer cette mission qui est noble à ses yeux.



Revenant sur la démarche de l’ambassadeur, le Khalife a d’abord hautement apprécié le contact physique de son Excellence Mushingui, et apprécié ses déplacements à travers les régions du Sénégal.



En réponse, le Khalif a d'abord rappeler la responsabilité historique des familles religieuses au Sénégal, notamment la place qu’elles occupent et qui confère à ce pays une certaine particularité.



« Le Sénégal estt un pays de paix, de solidarité religieuse et confrérique », dira d’emblée Serigne Mbaye Sy Mansour, qui n’a pas manqué de décrire, à son hôte du jour, l’importance et la beauté du vivre-ensemble qui règne au Sénégal, particulièrement lors des fêtes religieuses. Il a, tout aussi, remercié le gouvernement américain d’avoir permis à la communauté Tidjane, vivant aux Etats Unis, l’édification de la Zawiya El Hadj Malick Sy, au cœur de New York.



Concernant la lutte contre l’extrémisme religieux, le Khalife a, encore une fois, fortement condamné le terrorisme qui sévit aux quatre coins du monde et exhorte, par ailleurs, les musulmans à cultiver le culte du pardon et de la tolérance, conformément aux enseignements prophétiques. Il ajoutera que les véritables problèmes de ce monde sont, principalement, causés par la quête du gain facile laquelle problématique devrait trouver une solution pour la résolution de tous les conflits.



Dans cette atmosphère conviviale d’échanges et de communion, le Khalife a offert à l’ambassadeur des ouvrages sur la vie et l’œuvre de Seydi Hadj Malick Sy, pour ensuite formuler des prières à son endroit en faveur de la réussite de sa mission au Sénégal.



Et Serigne Mbaye Sy Mansour de se réjouir du fait que ce contact va désormais permettre aux deux parties, de renforcer leur partenariat dans plusieurs domaines.

asfiyahi.org

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook