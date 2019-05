Dialogue national : Docteur Malick Diop accuse Karim Wade de manœuvrer depuis Doha pour le boycott du Pds Le porte-parole de l’Alliance des forces du progrès (AFP), a accusé, sans le nommer, Karim Wade de manœuvrer depuis Doha pour que le Parti démocratique sénégalais (Pds), ne participe pas au dialogue national lancé par le chef de l’Etat Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mai 2019 à 14:52

Invité de la RFM ce lundi, le Docteur Malick a affirmé être « contre la politique de la chaise vide ». En effet, a-t-il dit, « même quand on n’est pas d’accord on doit être présent et dire qu’on n’est pas d’accord. Mais être très loin du pays, quelque part à Doha, et tirer les ficelles pour que son parti ne participe pas au dialogue, n’est pas la meilleure attitude ».

