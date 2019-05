Dialogue national: Famara Sagna lance un appel à Wade et ses alliés

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Mai 2019 à 08:25 | | 0 commentaire(s)|

Désigné président du Comité de pilotage du dialogue national, Famara Sagna prie Dieu afin qu’il puisse mener à son terme sa mission.



Le désormais « Monsieur Dialogue » invite l’ancien président Abdoulaye Wade qui a décidé de boycotter la rencontre, à venir rejoindre le groupe. « Nous prions pour mener à bout cette mission qui nous est assignée. Abdoulaye Wade et ses alliés sont absents, je ne sais pourquoi. Nous prions Dieu pour qu’ils viennent participer au dialogue dans l’intérêt du Sénégal », lance-t-il.



Et de préciser : « Je ne fais pas un travail partisan, mais c’est dans l’intérêt du Sénégal. Avec mes collaborateurs, nous allons constituer une sorte de think-tank pour réfléchir et travailler. J’appelle à un consensus que tout le monde va respecter ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos