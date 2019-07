Dialogue national – Le document qui fixe tout Le Président Macky Sall a pris, mercredi 3 juillet, le décret «portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité de pilotage du dialogue national» (2019-1106).

Le texte précise que le Comité comprend 71 membres en plus du président (Famara Ibrahima Sagna), qui est nommé par décret.



On y retrouve les pouvoirs publics (5 représentants), la majorité (7), l’opposition (7), les non-alignés (5) ainsi que les autres segments de la nation sénégalaise.



Le Comité de pilotage du dialogue national compte cinq commissions (Politique, Économie et Social, Ressources naturelles, Environnement et Cadre de vie et Paix et Sécurité). Chacune aura un président et trois assesseurs.



Le décret indique que la mission du Comité ne peut excéder trois mois «à compter de la date de son installation». Et qu’au terme de celle-ci, il doit soumettre au chef de l’État un rapport «contenant les conclusions du dialogue national».







