Dialogue national : Macky Sall signe le décret portant nomination du comité de pilotage, Famara Ibrahima Sagna bientôt installé Le processus du dialogue national devrait connaître un coup d’accélérateur. En effet, le président de la République, a signé, hier, lors de la réunion du conseil des ministres, deux projets de décret portant nominations des membres du comité de pilotage du dialogue national et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du comité. Par ailleurs, Famara Ibrahima Sagna, le président dudit comité sera installé incessamment, selon une date et une heure à sa convenance, lors d’une cérémonie qui aura lieu à la salle des banquets de la présidence de la République.

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Décembre 2019 à 08:05



