Dialogue national : Macky Sall veut garantir la fiabilité du processus électoral Le chef de l’Etat ne veut plus entendre de contestations relative à la matière électorale et de débat sur fiabilité du processus électoral. Procédant au lancement du dialogue national ce mardi 28 2019, le chef de l’Etat a dit vouloir un consensus pour l’intérêt du Sénégal, appelant à trouver des consensus pour garantir un système politique solide.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mai 2019 à 16:15 | | 0 commentaire(s)|

« Le dialogue national devra inscrire dans l’agenda l’ensemble du processus électoral incluant le calendrier électoral, en rapport avec le retour au quinquennat, la procédure et le délai de publication des résultats, le statut de l’opposition et de son chef, le financement des partis politiques’ », a, en effet, dit le chef de l’Etat. A ce titre, il a invité l’ensemble des acteurs à des échanges féconds entre les différentes parties prenantes du dialogue national.

