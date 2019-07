Dialogue national, respect du calendrier républicain…: Sonko et Wade accordent leur violon Ousmane Sonko a été reçu une fois de plus, par l’ancien président Abdoulaye Wade, à son domicile à Fann, jeudi dernier. Selon Le Quotidien qui donne l’information, les deux hommes ont abordé plusieurs sujets dont le dialogue national qu’ils ont tous les deux boudé.

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juillet 2019

L’ex chef de l’Etat et le leader de Pastef comptent ainsi, établir un programme de résistance pour le respect du calendrier républicain.

Ils ont également évoqué le report des élections locales, ‘’la gestion familliale’’ du pétrole et du gaz et des autres ressources naturelles, la hausse des prix des denrées de première nécessité, entre autres, selon la même source.



