Dialogue politique : Famara Ibrahima Sagna, le choix de Macky Sall L’ancien ministre sous Abdou Diouf, Famara Ibrahima Sagna, est en pole position pour être le facilitateur du dialogue national qui sera lancé demain mardi. Et pour cause, L’observateur révèle que l’ex ministre de l’Intérieur a été tiré par le président Macky Sall, d’une short-list qui lui a été remise.

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mai 2019 à 10:16 | | 0 commentaire(s)|

«Ce choix du chef de l’Etat n’est pas improvisé. Le Président avait une short-list et Famara Ibrahima Sagna est le meilleur profil. Il est le premier choix du Président pour plusieurs raisons. Il connaît la vie politique, pour avoir été ministre de l’Intérieur. Il a aussi été probablement notre meilleur ministre de l’Industrie depuis l’indépendance. Last but not least, son choix est un clin d’œil à la Casamance. Le chef de l’Etat pense qu’il a le prestige et la distance qui sied à la fonction», confie, en effet, une source au journal.

