Dialogue politique - Le rapport, remis ce jeudi, dans tous ses états Le rapport du dialogue politique qui sera sur la table ce jeudi a connu des points d'accord, des achoppements et des sujets qui fâchent comme l'a indiqué Les Echos.

Dans le rapport, il a été listé quelques points comme les interdictions de marche qui seront faites 72 heures avant par l'autorité.



De fortes recommandations à propos de l'article 80, l'arrêté Ousmane Ngom et la perte des droits civils et politiques de certaines personnalités.



L'autre point dans le rapport concerne les divergences sur la suppléance en cas de décès d'un maire et sur la structure qui va organiser les élections.



