Dialogue politique : Le toilettage de la Loi sur le parrainage acté, avec de nouvelles propositions Les acteurs politiques engagés dans le dialogue politiques, ont acté hier, mercredi 14 juin 2023, la revue de la Loi controversée sur le système de parrainage. Après plusieurs heures d’échange, ils ont finalement convenu de revoir, entre autres, la fourchette de 0,8% à un 1% de parrains actuellement exigé au Sénégal, le système de contrôle des signatures, la validation des parrainages et les motifs de rejet de même que le logiciel de contrôle, mais aussi, d’introduire le parrainage des élus. Une commission technique chargée de la présentation du nouveau schéma technique rendra ses conclusions ce vendredi 16 juin 2023.

Désavoué par la Cour de Justice de la Cedeao dans un arrêt rendu le 28 avril 2021, le système de parrainage citoyen général instauré par le régime en place en 2018, mais fortement décrié par l’opposition et la société civile lors du processus électoral pour la dernière élection présidentielle de février 2019, va connaître des modifications en perspective de 2024.



En effet, pour ce mode de sélection des candidats inscrit au menu des discussions des échanges de la commission du dialogue politique hier, mercredi 14 juin, les acteurs engagés dans ce dialogue, après plusieurs heures d’échanges, se sont finalement accordés à apporter des retouches à la Loi sur le parrainage citoyen généralisé. Parmi les points à revoir, retenus de manière consensuelle par les représentants des trois pôles, on peut citer entre autres, la fourchette de 0,8% à un 1% de parrains actuellement exigé au Sénégal, le système de contrôle des signatures et la validation des parrainages mais aussi les motifs de rejet, de même que le logiciel de contrôle.



A ces points, il faut également ajouter le parrainage optionnel qui est la nouveauté des nouveautés. En effet, lors des discussions, les acteurs ont convenu de ne plus limiter le parrainage aux citoyens mais de l’élargir aux élus.



Interpellé à la fin des travaux de la commission, Déthié Faye, coordonnateur du pôle des Non-alignés, est revenu sur les raisons qui les ont conduits à opter pour une modification du système de parrainage plutôt que sa suppression.



« Ce n’est pas le parrainage en tant que système qui est rejeté par la Cour de justice de la Cedeao, mais plutôt la procédure utilisée par l’Etat du Sénégal. A titre d’exemple, là où nous prenons la fourchette de 0,8% à un 1% de parrains dans beaucoup de pays, ils sont à 0,25% voir 0,3% », a-t-il renseigné avant d’ajouter : « Ensuite, la CEDEAO considère que le système de contrôle des parrains appliqué au Sénégal n’est pas fiable. Car, si on veut éliminer un candidat, il y a possibilité de le faire parce que personne ne maîtrise le logiciel de contrôle. C’est pour toutes ces raisons que la Cedeao considère que le parrainage pratiqué au Sénégal, ne répond pas aux normes internationales. Et c’est pour cela qu’elle a préconisé, à défaut de son amélioration, sa suppression ».



Ce vendredi, les discussions vont se poursuivre sur le montant de la caution. Après ce point, les acteurs vont aborder la question du bulletin unique. Il faut rappeler que ce bulletin unique faisait partie des 8 points de désaccord, lors du dernier dialogue politique qui s’est tenu de mai 2019 à juillet 2021, au sein de la commission politique du dialogue national dirigé par feu le général Mamadou Niang. Validé par l’opposition, les Non-alignés et la société civile, ce point a été bloqué par le refus des représentants de la majorité présidentielle.













Extrait de sudquotidien.sn



