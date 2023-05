Dialogue politique: Ousmane Sonko répond au Président Macky Sall

Le leader du Pastef Ousmane Sonko s’est prononcé ce lundi, sur l’appel au dialogue du président Macky Sall. L’opposant Ousmane Sonko, évoquant les précédents dialogues, estime que beaucoup de points ont déjà été réglés lors de ces pourparlers.



Mieux, trouve le Maire de la ville de Ziguinchor, cet appel au dialogue de Macky Sall, c’est pour isoler Pastef et valider une 3e candidature illégale. « Ce dialogue vise à liquider ou éliminer Sonko. Mais c’est peine perdue, parce que nous sommes avec le peuple », a commenté le leader du Pastef.



Ce dernier ajoute : « Celui qui appelle au dialogue a dit lui même qu’on n’a pas besoin de dialoguer, parce qu’il n’a aucun problème dans le pays. Nous ne serons jamais dans ce deal. Il faut rester debout et faire des sacrifices pour notre pays. Et je compte sur vous. »