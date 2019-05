Dialogue politique : Zahra Iyane Thiam récuse Babacar Gaye et de Magid Ndiaye La ministre de l’Economie sociale et solidaire, de la microfinance, Zahra Iyane Thiam a trouvé incohérente la proposition de l’opposition, désignant Babacar Gaye et Magid Ndiaye, membres de la société civile pour diriger la commission cellulaire indépendante en vue du dialogue politique.

« Qu’on nous propose d’autres personnes, parce que les personnalités proposées sont parties prenantes du dialogue politique », a indiqué madame le ministre, dans l’émission Grand Jury de la RFM de ce dimanche, rappelant que « dans le cadre de la concertation pour le dialogue politique, nous avons la majorité, l’opposition, les non-alignés et la société civile, à travers le CosM23 et le Pas ».

L’opposition a exigé la désignation de personnalités neutres et indépendantes pour diriger le dialogue politique. Ce que la majorité a déjà accepté.



