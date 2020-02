Dialogue politique : l’amnistie pour Karim Wade et Khalifa Sall au menu aujourd’hui La Commission politique du Dialogue national, dans le Cadre normatif de la vie politique de l’Objectif Spécifique N°7, va débattre de la pertinence ou non d’accorder l’amnistie à Karim Wade et à Khalifa Sall, ce mardi. "SourceA", croit savoir, cependant, que cela a peu de chances d’aboutir, puisque la majorité présidentielle y est très peu favorable. Le journal révèle d’ailleurs qu’à l’évocation du sujet, jeudi dernier, certaines personnes de ce camp, ont déclaré préférer mourir que de satisfaire à une telle demande.

