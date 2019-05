Dialogue politique : la majorité répond à Ousmane Sonko Lors d’une conférence de presse qu’il a animée hier, le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a qualifié le dialogue national lancé le 28 mai de cirque. La réponse de la majorité n’a pas tardé.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Mai 2019 à 13:42

« Ousmane Sonko ne comprend pas les enjeux. Aujourd’hui, les questions partisanes sont dépassées. En plus, les enjeux géopolitiques du monde nous obligent à nous unir et à nous retrouver », a dit Cheikh Sarr, représentant de la majorité, sur la RFM. Il a affirmé que ce dialogue sera un cadre de discussions fécond, soulignant « la mise en place d’instances paritaires » qui conduiront les travaux.

