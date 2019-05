Dialogue politique: le message de Hadjibou Soumaré à Macky Sall Cheikh Hadjibou Soumaré disqualifie Macky Sall pour le dialogue national. L’ex-Premier ministre propose une personnalité neutre de la société civile, pour diriger ces rencontres. « En me référant à votre engagement que ce mandat est votre dernier, en réponse à ceux qui vous prêtent l'intention de vouloir vous présenter à un troisième, je ne vois pas l'intérêt pour le pays, et vous-même, de participer directement à ce dialogue, d'autant plus que votre présence risque de biaiser et de vicier celui-ci", écrit-il, en effet, dans "Walf Quotidien".

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mai 2019 à 09:39 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos