Dialogue politique : les non-alignés proposent Alioune Sall et Babacr Kanté Les non-alignés qui prendront part au dialogue politique du 28 mai ont proposé les professeurs Alioune Sall et Babacar Kanté pour présider la commission cellulaire indépendante qui doit diriger le dialogue politique. C’est ce qu’a révélé leur porte-parole Déthié Faye, ce dimanche sur la RFM.

Dimanche 19 Mai 2019

« Nous proposons Alioune Sall et Babacar Sall qui sont d’éminents universitaires et dont l’expertise, l’expérience et l’indépendance sont reconnues », a-t-il dit. Déthié Faye a, toutefois, précisé qu’il ne s’agit pas de ne pas reconnaître Babacar Gaye et Magid Gaye Ndiaye, proposés par l’opposition, mais « dans le cadre des concertations pour le dialogue politique, il y a 4 pôles. Celui de la majorité, de l’opposition, de la société civile et des non-alignés. Chaque entité doit faire une proposition. Il ne s’agit pas d’être pour ou contre quelqu’un ».

Zahra Iyane Thiam, de la majorité, a jugé incohérent, ce dimanche, les propositions de Babacar Gaye et de Magid Ndiaye par l’opposition, puisque, a-t-elle, ils sont partie prenante, puisque membres de la société civile.



