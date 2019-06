Dialogue politique: les participants veulent un cadre neutre pour discuter

C’est la Direction générale des élections qui accueille les travaux du dialogue politique depuis son ouverture. Mais, les différents participants sont tombés d’accord sur le fait qu’il faut délocaliser les travaux en terrain neutre. Pour Déthié Fall, qui représente l’opposition, il est question d’appliquer l’autonomie tant chantée pour ce dialogue.



« Nous avons longuement échangé sur les préalables que l’opposition a eu à poser. Pour nous, il est hors de question de continuer à tenir les travaux dans les locaux de la Direction générale des Elections. Nous avons demandé à ce que ces travaux soient délocalisés ailleurs, dans un terrain suffisamment neutre, pour donner plus de forme à l’autonomie que nous attendons de cette commission cellulaire indépendante.



On ne veut avoir aucune tutelle, quelle que soit sa forme, avec le ministre de l’Intérieur qui a eu à organiser l’élection la plus chaotique de l’histoire du Sénégal », a martelé Déthié Fall.











Les Echos

