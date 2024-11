Dialogue social : Innocence Ntap Ndiaye en mission au Burundi

L’ancienne présidente du Haut Conseil du Dialogue social, Mme Innocence Ntap Ndiaye, ne chôme pas. Les radars du journal "Le Témoin", ont capté son déplacement hier, dans le lointain Burundi. A Bujumbura, elle a été accueillie par le ministre de la Fonction publique, du Travail et de l’Emploi M. Venuste Muyabga, qui avait à ses côtés, le président du Comité national du dialogue social (CNDS) du Burundi et des mandants tripartites et de la Directrice régionale du Bureau internationale du Travail, Mme Fanfan Rwanniyindo. Mme Innocence Ntap Ndiaye a fait le déplacement de Bujumbura, en tant que présidente de l’Internationale francophone du dialogue sociale (IFDS).



Ladite structure a été mise en place par des experts du dialogue social des pays francophones, en marge de l’Académie du Dialogue Social et des Relations Professionnelles, tenue à Turin, du 28 novembre au 9 décembre 2016. L’IFDS se fixe pour objectif, de contribuer au renforcement de la pratique du dialogue social dans l’espace francophone. Elle tient du 19 au 22 novembre, à Bujumbura, son 6e séminaire régional, détaille le journal.