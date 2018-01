Diamaguène-Sicap Mbao: Le meurtrier de l’Imam Mbaye Diop arrêté

Deux mois. C’est le temps qu’a duré la cavale de Mansour Diop alias Soro. Ce jeune homme décrit comme un déficient avait défrayé la chronique, tôt le matin du 23 novembre dernier, après avoir fondement gorgé son père, Mbaye Diop, l’Imam de la mosquée du quartier Darou Salam, (commune de Sicap Mbao). Son crime perpétré, Soro s’était enfui sans laisser de trace. Et depuis, il était activement recherché par la police. D’après L’Observateur, avant-hier, vers 22 30, il s’est curieusement présenté chez lui, comme si de rien était. Ce qui a surpris plus d’un. La minute d’après ses proches et le voisinage ont vite fait de mettre la puce aux oreilles des limiers de Sicap Mbao Lesquelles ne se sont pas fait prier pour débarquer dare-dare sur les lieux Soro est ainsi cueilli et acheminé, vers heures, au poste de police pour expliquer ce qui l’a poussé à égorger son propre père.