"Diamniadio lake city" Corman Consruction-Semer Holding, le scandale La Voix de l’Amérique (Voa) a révélé hier qu’une société nord-coréenne a ouvert discrètement une entreprise au Sénégal en violation des sanctions des Nations Unies contre le programme nucléaire de Pyongyang. Selon les informations de Libération, cette société, Corman construction and commerce Sénégal Suarl, est en partenariat avec Semer holding Sa dans le cadre du projet «Diamniadio lake city ». Le Sénégal, qui a déjà révoqué les visas du personnel de la société nord-coréenne Mansudae Overseas project group of companies- qui a construit le Monument de la renaissance- va prendre des mesures fermes dans l'immédiat, selon des sources diplomatiques autorisées.



Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Septembre 2019 à 17:31 | | 0 commentaire(s)|

La Voix de l’Amérique (Voa) a révélé hier qu’une société nord-coréenne a ouvert discrètement une entreprise au Sénégal en violation des sanctions des Nations-Unies contre le programme nucléaire de Pyongyang. En effet, aux termes d'une série de sanctions radicales adoptées il y a deux ans, les États-Unis ont interdit aux États membres de mener des activités commerciales avec la Corée du Nord qui passeraient à travers des sociétés pour financer son programme nucléaire. Aussi, les sanctions interdisaient également aux États membres de permettre l'embauche de nouveaux travailleurs nord-coréens et exigeaient que tous les travailleurs nord-coréens en place soient expulsés avant la fin de 2019.



C’est d’ailleurs pour se conformer à cette directive que le Sénégal a mis fin aux activités de Mansudae Overseas project group of companies qui a construit le Monument de la Renaissance. Lorsque les autorités sénégalaises s'étaient rendues compte que la société faisait de la résistance, elles avaient pris une mesure radicale en révoquant les visas des 21 membres de son personnel.







Enquête ouverte





Or, les informations de Libération, confirment les révélations de la Voa. La société nord-coréenne en question se nomme Corman construction and commerce Sénégal Suarl dont le Ninea est 6422422 . Elle emploie 31 Nord-coréens. Mieux, Corman est en partenariat avec Semer Holding de Marcel Diagne dans le cadre du projet «Diamniadio Lake City» qui tarde à voir le jour. Ce qu’attestent plusieurs photos (voir par ailleurs) sur lesquelles on voit les personnels des deux sociétés partenaires sur le site en question. «Nous sommes très honorés de travailler avec nos partenaires coréens qui sont des experts internationaux dotés d’un professionnalisme sans égal. Nous vous remercions pour vos encouragent et pour l’intérêt que vous portez à Diamniadio lake city », publiait d’ailleurs Semer holding le mois dernier.



Des sources diplomatiques sénégalaises renseignent qu’une enquête a été ouverte et le Sénégal prendra «des mesures fermes » dans l’immédiat.









Cheikh Mbacké Guissé

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos