Diamniadio: une collision entre deux véhicules fait un mort et plusieurs blessés

Mardi 28 Novembre 2017

Un camion et un véhicule particulier sont entrés en collision ce mardi vers 16 heures 30 à l’entrée de Diamniadio, faisant un mort et plusieurs blessés, indique la Rfm. Les victimes ont été acheminées vers une structure sanitaire, selon la même source.

