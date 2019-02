Diaoulé: La Démonstration de force du Directeur de Cabinet de Aliou Sall

Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Février 2019 à 09:22 | | 0 commentaire(s)|

Mamadou Lamine Sylla n'a pas raté son début de campagne dans son fief Diaoulé (Fatick),le Directeur de Cabinet de Aliou Sall à la Caisse de Dépôt et de Consignation a réussi une forte mobilisation.



Le coordonnateur du mouvement "And Deffar Sine" Mamadou Lamine Sylla a rappelé son objectif qui est de réélire le Président Macky Sall au premier tour face à Aliou Sall venu présider le meeting.



Les militants et sympathisants composés surtout de jeunes et de femmes ont émis des doléances comme l'enclavement de la commune de Diaoulé et le manque de connexion à l'ère du numérique.



Le Directeur de la CDC et petit frère du président Macky Sall a lors de sa prise de parole promis de soutenir le mouvement "And Deffar Sine".

Aliou Sall a invité les responsables Apéristes à l'unité avant de prendre l'engagement de tout faire pour une satisfaction des doléances énumérées devant une foule surexcité.



Abdoulaye Diallo (Correspondant à Kaolack)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos