Diaspora Sénégalaise :l’honorable député Aicha Touré était en réunion publique avec les Sénégalais de l’Amérique-Océanie.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de son engagement de faire le point sur sa présence à l’Assemblée nationale au moins 3 fois par année afin d’informer les Sénégalais de la circonscription Amérique-Océanie de ses travaux et contributions.



À l'entame de la rencontre, Mme Aicha Touré a rappelé sa mission en tant que représentant du peuple, mais aussi en tant que deuxième questeur à l’Assemblée nationale.



Par la suite, l’honorable Aicha Toue est revenue sur l’installation de la 14e législature avant d’échanger avec les compatriotes présents sur leurs attentes et les enjeux de la diaspora. Ces discussions enrichissantes ont porté, entre autres, sur les actions à entreprendre pour lutter contre la cherté de la vie au Sénégal (encadrement du commerce avec des lois par exemple), sur l’âge des voitures envoyées au Sénégal, sur les défis de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale en générale, sur les réformes institutionnelles à entamer pour réduire les dépenses de l’État et sur la situation des Sénégalais de la diaspora (immigration, démarches administratives...).



Mme Aicha Touré a pris bonne note de toutes les suggestions émises et fera le suivi auprès de ses collègues députés, et ce, pour l’intérêt du Sénégal.

S Jotna Media



À la fin de cette rencontre, fort appréciée, Mme Aicha Touré a réitéré sa disponibilité, son dévouement et son engagement à être aux côtés des Sénégalais de la circonscription en leur rappelant qu’un site internet est à leur disposition pour y exprimer leurs attentes et préoccupations afin qu’elle puisse en faire le suivi.