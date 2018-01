Diawar: le WALO prie pour ses deux fils

Le Gamou général la fédération Khadres et des Mourides du WALO a été célébré, samedi, dans la foi et la communion à DIAWAR. Cette année, l’organisation de cette cérémonie religieuse a reçu des appuis considérables de la part du directeur général de la Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) et du président de l'Alliance démocratique pour l'Émergence de la Vallée (ADEV).



Mouhamadou Makhtar CISSE a entièrement électrifié le village et Faly SECK a offert un lot de matériels de nettoiement au comité d’organisation. La synergie collaborative et solidaire entre les deux fils du WALO, s’inscrivant dans la vision sociale déclinée par le Président Macky SALL, donne ainsi un nouveau visage aux hôtes venus dans différents coins de la vallée.



À la lumière de la lumière spirituelle qui jaillit de cette communion religieuse annuelle, s’ajoute la joie des populations de cette localité qui ont saisi ce grand rassemblement pour exprimer leur gratitude et prier pour la réussite de ses deux fils.



