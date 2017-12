Didier Drogba:"Pourquoi je me suis rasé la tête..." Didier Drogba et la chevelure mi-longue, c'est terminé. L'Ivoirien s'est rasé la tête ce vendredi.

Samedi 16 Décembre 2017

Pour célébrer le 17e anniversaire de son fils Isaac vendredi, Didier Drogba lui a offert… une nouvelle coupe de cheveux. Pas pour son fils non, mais bien pour lui-même. Le buteur s'est rasé la tête, se débarrassant de ses cheveux mi-longs.

