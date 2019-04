Dieuppeul-Derklé : les jeunes tentent de détruire les cantines installées sur l’espace public par le maire Cheikh Guèye Le pire a été évité, hier, à Dieuppeul-Derklé. Et pour cause, les jeunes de la commune ont tenté de de détruire les cantines installées par le maire Cheikh Guèye sur l’espace public, en face de l’université Bourguiba, rapporte "L’Observateur". Il aura fallu l’intervention des sages du quartier pour tempérer les jeunes en furie. Les populations du quartier interpellent l’Etat pour solutionner le problème avant que le pire ne se produise. Surtout que l’ultimatum de 2 semaines donné au maire Cheikh Guèye pour faire enlever ces cantines, expire demain. Cheikh Guèye reste pour l’instant sourd à tous ces appels.

