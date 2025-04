Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Dieyla Guèye : La “Linguère” de la nouvelle scène musicale sénégalais Rédigé par leral.net le Mardi 22 Avril 2025 à 19:24 | | 0 commentaire(s)| Originaire du Sénégal, Dieyla Guèye incarne la nouvelle génération de la musique sénégalaise, alliant talent brut, voix envoûtante et inspiration plurielle. C’est dès l’adolescence qu’elle commence à se produire sur scène, portée par sa passion pour la musique. En 2014, elle se fait remarquer au concours Sén Petit Gallé, initié par le label Prince Arts, où elle atteint les demi-finales. Cette première reconnaissance agit comme un déclic.

Artiste complète, Dieyla puise son inspiration dans un savant mélange de jazz, mbalakh, afrobeat, R&B, gospel et soul, créant ainsi un univers singulier qui séduit un public de plus en plus large. Son véritable coup d’éclat arrive en 2018, avec sa reprise du titre “Sama Damel” de Chérifou et Job Sa Brain, qui fait sensation sur les réseaux sociaux.



Surnommée “Linguère”, un titre de noblesse sérère réservé aux reines et princesses, elle porte ce nom avec grâce et fierté, devenant une figure incontournable de la scène musicale locale. Son ascension se poursuit avec des tubes comme “Waref” (2020), “Mangui Baxx” (2021), “Diayoulén” (2022) et “Li lanla” (2023), qui rencontrent un franc succès auprès du public, surtout chez les jeunes qui reprennent ses chansons en chœur.



Depuis 2023, elle enchaîne les tournées et multiplie les collaborations avec de grands noms de la musique sénégalaise et africaine, tels que Tonton Salif, Maalem Abdallah Guiné ou Maalem Abdellah El Gourd.



Aujourd’hui, Dieyla Guèye ne cesse de briller, mêlant modernité, tradition et émotion, avec une voix qui traverse les cœurs et une prestance digne d’une vraie Linguère.





