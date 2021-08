Dieyna Baldé devant le juge: "Je n'ai pas volé le téléphone. J'ai attendu la nuit pour...."

Dieynaba Baldé, son frère Aly Baldé et Moustapha Bâ sont actuellement au tribunal des flagrants délits de Dakar. Devant le juge dudit tribunal , les mis en cause ont nié les faits.



D'aprés Seneweb, Dieyna Baldé a d'emblée déclaré qu'elle n'est pas à l'origine du vol. " Je n'ai pas volé le téléphone, je l'ai pris pour vérifier s'il m'était infidèle. Suite aux appels de mes proches, me disant que mon petit ami Bril me trompait avec d'autres filles ", a t-elle confié au juge.



Elle ajoute: " J'ai attendu la nuit pour prendre son téléphone afin de vérifier ce qu'ils m'ont dit parce que je n'y croyais pas. Car, je suis tout le temps avec lui. Et effectivement, après avoir vérifié son téléphone, j'ai constaté qu'il parlait avec d'autre filles, j'ai ainsi fait quelques captures d'écran que j'ai envoyé sur mon téléphone par WhatsApp, c'est par la suite que j'ai pris le téléphone que j'ai caché dans la maison, mais je ne l'ai pas remis à mon frère ni à une autre personne ".



Poursuivant son propos, l'ancienne starlette de Sen Petit Gallé, a dit: " J'ai pris son téléphone le 14 août dernier pour vérifier s'il parlait avec des filles et j'ai constaté qu'effectivement, Bril avait des relations avec d'autre filles ".



A la question du président du tribunal de savoir si on lui a demandé de l'argent, Bril Fight 4 répond: " Le maître-chanteur m'a appelé le jour de la Tamkharit pour me dire que nous allons briser ta carrière mais à un aucun moment, il m'a dit de lui donner de l'argent ".