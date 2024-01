Diffamation : Kouthia gagne devant Amina Poté

Grosse victoire pour l’humoriste Kouthia contre son ancienne collègue Amina Poté. L’affaire de diffamation qui oppose Kouthia à Amina Poté, a été plaidée hier mercredi 24 janvier 2024, devant le tribunal correctionnel de Dakar.



Le juge correctionnel de Dakar a complètement relaxé Kouthia de toutes les accusations d’injures et de diffamation portées contre lui par l’animatrice de la TFM. Cependant, la bataille juridique est loin d’être terminée. En effet, Amina Poté, déterminée à ne pas lâcher prise, a décidé, par l’intermédiaire de son avocat, de faire appel de cette décision du juge, renseigne Senenews.



Lors de l’audience du mercredi 22 novembre 2023, le procureur avait requis l’application de la loi pénale contre Kouthia, tandis qu’Amina Poté, représentée par son avocat, avait demandé symboliquement un franc.



Pour rappel, l’ancien humoriste et employé de la Télévision Futurs Médias (TFM), est accusé d’avoir enregistré des propos diffamatoires à l’encontre d’Amina « Poté », l’accusant de lesbianisme et d’alcoolisme. Kouthia avait également fait des révélations graves sur l’animatrice Amina Poté, l’accusant d’avoir des relations avec la chanteuse Viviane Chidid. Cette attaque avait incité son ancienne collègue et animatrice, à intenter une action en justice, avec une citation directe contre Kouthia, accompagnée d’une demande de 100 millions FCfa de dommages et intérêts.



Selon elle, l’humoriste qui l’avait initialement encadrée à ses débuts à la TFM, ne supportait pas son succès. « Kouthia est amer. Il ne supporte pas mon talent, c’est pourquoi il essaie par tous les moyens de ternir ma réputation. Je me tiens aujourd’hui devant tous les Sénégalais, pour nier ces fausses accusations de Kouthia. Je ne suis pas lesbienne et les gens doivent cesser d’essayer de ternir mon image. Jusqu’à ma mort, chaque fois que quelqu’un essaiera de ternir mon image, je le nierai », a-t-elle ajouté.



Amina Poté ne s’est pas contentée de recadrer Kouthia. Elle a également impliqué l’humoriste dans la mort de Ndiaye Kouthia.