Diffamation: Le Directeur de Publication de «Dakar Times» prend trois mois avec sursis Le Directeur de Publication de "Dakar Times", notre confrère Mouth Bane, a été condamné à trois mois de prison avec sursis et deux millions de francs d'amende dans le procès pour diffamation l'opposant au ministre chargé du suivi du Plan Sénégal Émergent (PSE), Dr Cheikh Kanté. Cette décision a été rendue hier par le Tribunal de Dakar.

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Mai 2018 à 10:04 | | 0 commentaire(s)|

L’ancien directeur du Port autonome de Dakar gagne ainsi le 1er acte d’une série de 13 plaintes qu’il a déposées contre Mouth Bane pour diffamation. Si les douze plaintes sont effectives, la 13e plainte sera déposée les jours à venir. Elle a pour soubassement les propos tenus par le patron de Dakar Times sur Walf Tv, après la décision rendue en faveur de la société G3S le condamnant à 6 mois ferme et à des dommages et intérêts de 15 millions de francs.



Dans une précision publiée au lendemain de cette dernière condamnation, Mouth Bane écrivait que « cette décision concerne plutôt le procès opposant DakarTimes à G3S l’entreprise française à qui Cheikh Kanté a donné un contrat de gré à gré et qui a entraîné d’énormes pertes à l’Etat du Sénégal. Ce contrat a été signé sans appel d’offres en violation flagrante du Code des marchés public. G3S collectait 382 millions par mois au Port de Dakar. D’ailleurs, le nouveau Directeur général a bloqué toutes les dernières factures déposées par G3S et serait sur le point d’annuler ce contrat signé à Paris par Cheikh Kanté ». Suffisant pour que l’ancien patron du Port dépose une 13e plainte pour diffamation contre le directeur de publication de « DakarTimes ».



Il faut préciser que le jugement rendu par le tribunal de Dakar ce 24 mai est juste le 1er acte d’une série de 12 plaintes déposées par le ministre Cheikh Kanté contre Mouth Bane. Ce dernier écope d’une peine de 3 mois de prison avec sursis et d ‘une amende de 2 millions de francs. Il devra aussi publier la décision du tribunal dans certains journaux de la place. Les 12 plaintes sont une réponse juridique de la série de 12 Une de « Dakar Times » portant sur la gestion du port de Dakar par le ministre du PSE.



Le jugement de ce 24 mai pour être le début d’une série de revers judicaires pour le patron de Dakar Times quand on sait que le ministre Cheikh Kanté a eu à gagner tous ses procès en diffamation. A peine Mouth Bane se remet de la condamnation de 6 mois ferme et une amende de 15 millions de francs contre le G3S, voilà qu’un autre couperet de 3 mois avec sursis lui tombe sur la tête contre le ministre du PSE.













Avec Le Témoin

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook