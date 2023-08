Diffamation : Pierre Goudiaby Atépa et Adji Sarr jugés, ce jeudi

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Août 2023 à 11:27 | | 0 commentaire(s)|

L’ancienne masseuse Adji Sarr et l’architecte Pierre Goudiaby Atépa seront, ce jeudi, devant le tribunal correctionnel de Dakar. La première poursuit le second, pour diffamation. Elle lui a servi une citation directe, en lui réclamant 50 millions de francs Cfa en guise de réparation.



"Les Échos", qui donne l’information, parie que l’affaire « sera probablement renvoyée par le juge, qui va fixer le montant de la consignation qui est à 50 000 francs Cfa », lit-on dans Seneweb.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook