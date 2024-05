Diffamation contre l'ex-capitaine Touré : Cheikh Yérim Seck condamné à 6 mois avec sursis

Le Tribunal correctionnel de Dakar a vidé ce mercredi 8 mai le dossier opposant Cheikh Yérim Seck à l’ex-capitaine de la gendarmerie, Seydina Oumar Touré.



Après avoir statué publiquement, contradictoirement à l'égard de la partie civile[...] , le juge a reconnu coupable Xavier Pryen, responsable des Éditions l'Harmattan, et l'ancien journaliste de Jeune Afrique, respectivement de diffamation et complicité de ce chef.



Les deux prévenus ont été condamnés chacun à une peine de six mois de prison avec sursis, informe Seneweb.



Le tribunal a reçu la constitution de partie civile de Seydina Oumar Touré et lui a alloué la somme de 5.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudice confondues.



Le juge condamne Xavier Pryen et Cheikh Yérim Seck à lui payer ladite somme sous la garantie des Éditions l'Harmattan, civilement responsable, et ordonne la publication de la présente décision dans les quotidiens Walfadjri, L'Observateur et Le Soleil au frais des prévenus.



L'ancien capitaine de la gendarmerie, assisté de son avocat Me Moussa Sarr, a gagné son procès contre l’auteur du livre intitulé « Macky Sall face à l’histoire ».



En effet, Cheikh Yérim Seck avait porté des accusations contre M.Touré dans son ouvrage. Ce dernier a sollicité les services de Me Moussa Sarr pour laver son honneur devant la justice, rappelle Seneweb.