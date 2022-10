Différend Rectorat-Sudes: La Cour suprême déclare le recours des syndicalistes irrecevable

Le différend qui oppose le Rectorat de l’Université Cheikh Anta Diop et le Syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (Sudes), a été vidé. La Cour suprême, statuant en matière de référé, suite à la requête des syndicalistes, a déclaré leur recours irrecevable.



Il s’agit d’une requête en urgence déposée devant la Chambre administrative de la haute juridiction par Sidy Diop et ses camarades, pour demander la levée de la suspension de leurs salaires qui a été exercée par le recteur de l’Ucad par arrêté.



D’après "Les Echos", ce revers est le deuxième après que le Tribunal de Grande Instance de Dakar se soit déclaré incompétent par rapport à leur citation directe servie toujours au recteur Ahmadou Aly Mbaye, l’accusant d’avoir sorti un faux arrêté pour nommer Abdoulaye Diouf, Directeur de l’Institut français pour les étudiants étrangers (Ife).