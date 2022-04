Différend au «Marché bou bess»: . Les marchands ambulants et tabliers soutiennent Racine Talla

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Avril 2022 à 17:30 | | 0 commentaire(s)|

Rebondissement dans l’affaire du centre commercial du marché «Bou bess» qui, depuis quelques temps, a gâché les relations entre les habitants des quartiers Angle Mousse et environs et le maire Racine Talla. Les marchands ambulants et tabliers du marché «Bou bess» sont entrés également dans la danse. Mais c’est pour soutenir le maire de Wakhinane-Nimzaat Racine Talla, informe L'As.



Ces commerçants soutiennent que ce projet va mettre fin à l’encombrement du marché et garantir la sécurité. En conférence de presse hier, ces marchands ambulants rappellent qu’il y a eu même des concertations avant l’adoption du projet par le Conseil municipal en 2017.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook