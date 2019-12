Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Différend avec Baïdy Agne: Samba Niang brise le silence après sa libération Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2019 à 11:19 | | 0 commentaire(s)| Samba Niang ne lâche pas l'affaire. Sorti victorieux de son procès contre Baïdy Agne, il s'est exprimé à travers un communiqué.



Plus que jamais déterminé à continuer son combat, il a tenu à apporter quelques éclaircissements sur le conflit qui l'oppose à la Fédération Sénégalaise de Golf.



Il révèle aussi n'avoir jamais demandé à Baïdy Agne de se désister.



Retour sur la video buzz avec Baïdy Agne



Du 11 au 17/11/2019 a eu lieu la 14e édition de l'Open de golf du Sénégal que j'ai gagné.



Lors de la cérémonie de remise des trophées, le micro m'a été donné pour faire mon discours.



Pendant que je me présentais, le président a essayé de me l'arracher des mains et m'a agressé devant une assemblée ébahie par cette violence.



Suite à cela, j'ai posté la vidéo sur facebook pour dénoncer ce comportement qui pour moi, n'est pas digne d'un golfeur et encore moins d'un président de fédération.



Le film de l'arrestation



Le mercredi 20/11/2019 aux alentours de 18h30, alors que je m'entraînais au golf du King Fahd, 5 policiers en tenue civile sont venus m'arrêter sans convocation, sans mandat et sans présenter de cartes, pour m'emmener au commissariat central. Sur place, après quelques heures d'audition, j'ai passé la nuit en garde-à-vue. J'ai ensuite été déféré le lendemain et placé sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, en attendant mon jugement le lundi 25/11/2019.

"Je n'ai jamais demandé à Baïdy de se désister"



Le jour du procès, le plaignant a décidé de se désister, ce que son avocat a confirmé le matin du procès. Ce qui n'a en aucun cas eu une quelconque incidence sur la tenue de l'audience.



Les deux témoins n'ont pas daigné se présenter pour confirmer leurs déclarations.



J'ai ainsi été défendu par 4 avocats qui ont démontré à la suite de leurs plaidoyers, qu'aucune des trois versions des PV ne corroboraient les unes avec les autres.



Ils ont ensuite mis l'accent sur l'illégalité de toute la procédure qui m'a mené à Rebeuss, que ce soit l'interpellation, la détention et le déferrement.



J'ai ainsi gagné le procès et j'ai été relaxé de toutes les charges retenues contre moi.



Je n'ai en aucun cas appelé ou contacté le plaignant pour qu'il se désiste et aucun membre de ma famille ne l'a fait, car ayant confiance en la justice de mon pays.



Les origines du différend Samba Niang/ Baïdy Agne

En 2014, alors que j'avais créé ma marque de vêtements de golf dénommée SAMBAGOLF. la Fédération Sénégalaise de Golf m'a approché pour la confection des tenues de l'équipe nationale de golf.



Les tenues ont été livrées à temps et le paiement effectué.



C'est à la suite de cette prestation que la Secrétaire Générale de ladite fédération m'a envoyé un e-mail me demandant de faire une nouvelle facture "gonflée" afin qu'ils puissent justifier une subvention du ministère des Sports.



Horrifié par cette requête, c'est ainsi que j'ai décidé de dénoncer, ce qui m'a valu une suspension de plusieurs années.



Le combat de Samba Niang



Je ne peux en aucun cas cautionner le fait que notre fédération soit dirigée et "prise en otage" par des novices qui n'ont aucune connaissance du monde golfique et qui, à part les opens qu'ils organisent, ne mènent aucune action pour le développement du golf.



Pris en otage parce que cela fait cinq ans qu'ils sont dans l'illégalité.



Il est aussi question de golfeurs sénégalais qui n'ont reçu aucune aide venant de la part de la fédération de golf et il est à noter que ces personnes vivent de ce sport pour la plupart.

Sénégal Golf League à la place de la Fédération



Avec SENEGAL GOLF LEAGUE, nous avons en six mois, organisé plus de tournois que la fédération en sept ans, dans l'optique de donner plus de vie au golf.



Nous nous sommes aussi engagés à réfectionner le Golf club suite à une levée de fonds alors que le parcours et le club house étaient devenus infréquentables à cause des dommages faits par la pluie et d'une gestion catastrophique.



J'interpelle les autorités sportives concernées, pour que des mesures soient prises face à ce problème. Qu'une assemblée soit tenue pour le renouvellement des instances.



J'aimerais enfin relever le fait que nous n'accepterons plus aucune injustice venant de la part de nos dirigeants sportifs, qui usent et abusent de leur pouvoir n'importe quand et n'importe comment.



