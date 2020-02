Différend avec la SAPIC Sarl: La société Afrique France Immo lourdement condamnée

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, et en premier ressort, le juge Alioune Ndiaye a condamné la Société Afrique France Immobilier dite AFI Sarl à payer à la Société d’Aménagement et de Promotion Immobilière du SAPIC Sarl la somme de 60.786.175 FCFA au principal, outre celle de 5.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts.

Le contrat qui liait les deux parties a été également résilié.



Pis, le tribunal a ordonné à la Société Afrique France Immobilier dite AFI Sarl à restituer les 13 parcelles restantes.



Pour la défense de ses intérêts, SAPIC Sarl s'était attachée les services de Me Ibrahima Niang. Quant à AFI Sarl, elle a été assistée par Me Tounkara.