Différend avec la Société Commerciale de Distribution Alimentaire: La BSIC lourdement condamnée

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort, le juge a mis hors de cause la SONACOS. Ensuite, il a condamné la BSIC SA à payer à la Société Commerciale de Distribution Alimentaire la somme de 73.622.310 FCFA



Cependant, la partie civile a été déboutée du surplus de ses demandes. Pour la défense de ses intérêts, la BSIC avait commis Me Abdou Thiam.