Différend avec la société Atlantic Sea Food: Unique Traders Sarl lourdement condamné

Statuant publiquement contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort, en la forme et vu l’ordonnance de clôture n° 25 du 15 janvier 2020 du juge de la mise en état, le président Alioune Ndiaye a déclaré tout d'abord, l’action recevable.



Ainsi, il a condamné la société Unique Traders SARL à payer à la société Atlantic Sea FOOD SARL la somme de 44.013.000 FCFA au principal, outre celle de 2.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts.



Déboutée également de toutes ses demandes, la société Unique Traders SARL a été défendue par Me Adnan Yahya. Ce dernier avait en face de lui, Me Youssoupha Camara, conseiller de l'entreprise Atlantic Sea Food