Différend avec la société Chanyi Solutions: Global Prestige condamné...

Le contentieux qui opposait Global Prestige et la société Chanyi Solutions Sarl a été vidé mercredi dernier par le tribunal du Commerce de Dakar. Le juge a condamné la Société Global Prestige à payer à la partie civile la somme de 10.659.500 FCFA au principal, outre la somme de 1 000 000 FCFA à titre de dommages et intérêts. Ce, pour résistance abusive.

La chambre a également déclaré la demande tendant à l’exécution provisoire, sans objet.



Spécialisé dans la distribution de mobiliers de bureau, de matériels, de fournitures... Global Prestige avait commis Me Ibrahima Diagne pour la défense de ses intérêts. Pour sa part, la société Chanyi Solutions s'était attachée les services de Me Ousseynou Ngom.