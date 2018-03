Différend avec les héritiers de son frère, Pierre Babacar Kama : Mansour Kama expulsé de l’hôtel Laguna Beach Le feuilleton judiciaire entre Mansour Kama, Président de la confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes) et les héritiers de son défunt frère, Pierre Babacar Kama, a connu un dernier rebondissement le jeudi 22 mars 2018. Le premier cité a été expulsé du complexe hôtelier Laguna Beach par les enfants du second nommé, par le biais de la gendarmerie et sur constat d’huissier.

L’expulsion s’est faite à la requête d’Aicha Touré Kama qui a agi pour le compte de ses enfants Babacar, Marianne et Almamy Kama. En l’absence de Mansour Kama, son mandataire chargé de veiller sur les lieux, le responsable des gardiens, a reçu copie du procès-verbal d’expulsion. Selon le document don « L’As » a obtenu copie, ils ont été sommés de « déguerpir immédiatement du complexe hôtelier (…) ainsi que les impenses édifiées faisant l’objet d’un bail à extraire au titre foncier N° 5612/TH devenu le titre foncier N°985/MD tant de leurs personnes de leurs biens que tous occupants de leur chef ».



Au décès le 12 février 2003, de Pierre Babacar Kama, qui a été le patron des Industries chimiques du Sénégal (Ics), Mansour Kama gérait son portefeuille d’actions, ses hôtels et aurait fait la main basse dur sa fortune, selon ses accusateurs. Il a été jugé et condamné par le tribunal régional, la Cour d’appel et la Cour Suprême.











