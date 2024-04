Difficiles conditions de prise en charge des hémodialysés du Hangar des Pèlerins : : Pr Fary Ka rétablit les faits et livre ses chiffres Des malades atteints d’insuffisance rénale internés dans le hangar pèlerin tirent la sonnette d’alarme. Sur les ondes de la RFM, ils ont dénoncé leurs difficiles conditions de prise en charge notamment l’inaccessibilité du site, le manque d’eau, la cherté des médicaments, la non disponibilité d’une ambulance et même des infections. Mais selon Tribune, Professeur néphrologue, Fary Kâ, responsable du centre a ramé à contre courant et tenu à apporter sa version… :

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2024 à 11:08 | | 0 commentaire(s)|

Oui, ces accusations ont été balayées d’un revers de la main par le Professeur néphrologue, Fary Kâ, responsable du centre qui dit :



« Nous nous trouvons dans ce hangar depuis bientôt 20 mois. Nous y travaillons dans de bonnes conditions de sécurité puisque tout est contrôlé dans les lieux. S’il y’avait des infections, on le saurait parce que nous sommes les premiers concernés. Il peut certes, y avoir des cas de grippe ».



« Dans tous les centres, si le cathéter n’est pas accompagné avec certaines conditions d’hygiène, on risque une infection. Si on avait noté beaucoup d’infections, nous serions les premiers à tirer la sonnette d’alarme. Le site du hangar pèlerin est le plus grand centre de dialyse du pays. Plus de cent malades y sont internés. C’est de mille (1000) séances de dialyse par mois », a réagi le néphrologue sur la Rfm.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook