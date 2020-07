Diffusée sur les réseaux câblés à Keur Massar : PROXI TV accroche la banlieue dakaroise

Ainsi, ladite « Télé Bila Jégué, Dila Won Sa Bop », émettant dans la banlieue dakaroise, précisément dans la zone de Keur Massar, cherche à informer et divertir. Sangoné, bien réaliste a pris le soin d’étudier de manière minutieuse le besoin des téléspectateurs de la banlieue. Sous ce registre, le promoteur de cette chaîne de proximité, diffusée sur les réseaux câblés a mis en place des programmes qui ressemblent davantage à ses cibles.Développant des émissions dans le domaine de l'éducation et du développement, Sangoné exhorte à suivre et de suggérer toutes personnes ou structure partageant les mêmes idées.