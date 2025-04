Diffusion de fausses nouvelles: Le journaliste Simon Faye déféré

Simon Faye, journaliste et rédacteur en chef de Zik FM et de Sen TV, au sein du groupe D-Media, a été déféré au parquet de Dakar, pour « diffusion de fausses nouvelles », ce lundi 14 avril 2025.



L’affaire fait suite à son arrestation, le jeudi 10 avril, ordonnée par le procureur de la République. En cause : la reprise, sur la page Facebook de Zik FM et à l’antenne de Sen TV, d’un article du site "Afrique Confidentielle" intitulé « Crise politique au Sénégal : Ouattara convoque Ousmane Sonko à Abidjan ». Ce contenu a conduit le parquet à s’autosaisir et à ouvrir une enquête via la Brigade des affaires générales de la Division des investigations criminelles (DIC), rapporte "Seneweb".



Simon Faye, assisté de ses avocats, a affirmé lors de son audition, ignorer l’existence de la page Facebook incriminée, précisant qu’aucun journaliste sous sa responsabilité n’avait publié ou validé cet article. Malgré sa défense, sa garde-à-vue a été prolongée, et il a été présenté au parquet ce matin. Le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) et d’autres organisations ont dénoncé cette interpellation, exigeant sa libération immédiate et une réforme pour protéger la liberté de la presse.