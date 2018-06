Diffusion de la Coupe du Monde : la RTS n’a pas lâché la TFM

La Direction générale de la RTS ne veut pas lâcher du lest dans le différend qui l’oppose à celle de GFM, à propos de la diffusion des matchs de la Coupe du monde. Malgré la médiation du Premier ministre, Racine Talla bataille sur tous les fronts pour couper le signal aux télés (TFM et L’Obs TV) de Youssou Ndour.



Le journal « Libération » renseigne que l’affaire qui oppose les deux médias, s’est invitée à l’audience que le Président Macky Sall a accordée au secrétaire général de la Fifa, Fatma Samoura, au Radisson de Moscou où loge la délégation présidentielle. Même si aucune information n’a filtré de cette rencontre, le journal avance que le Directeur général de la Rts a mis en demeure « Fatma Samoura qui ne jouerait pas net dans ce litige ».



Par ailleurs, le patron de la RTS par le biais de son avocat, Me Alassane Cissé a adressé une lettre au président de la Cnra, Babacar Touré, pour lui fournir toutes les informations relatives à ce dossier. Et ce n’est pas tout. Racine Talla a servi une mise en demeure à la société « ECONET » avec des captures d’écran attestées par huissier. Et si rien n’est fait sous 24 heures, menace-t-il, la RTS sera dans l’obligation de saisir les organes compétents de la FIFA, pour mettre en demeure la TFM de ne plus diffuser les matchs.