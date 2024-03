Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Diffusion de la série « Bété Bété » : La Sen TV encore dans le viseur du CNRA Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Mars 2024 à 10:12 | | 0 commentaire(s)| « La série Bété Bété que diffuse actuellement la Sen Tv, a fait l’objet de plusieurs plaintes et récriminations devant l’Organe de régulation », informe le Conseil Nationale de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA), qui après avoir visionné des extraits de certains épisodes de ladite série, dit avoir constaté plusieurs manquements à la réglementation. » S Tribune

Dans la série « Bété Bété » sont régulièrement notés des propos, comportements et images injurieux ou déshonorants à l’endroit d’une partie de la communauté », constate le Conseil national de régulation de l’audiovisuel dans un communiqué.



La diffusion d’une telle production « constitue une violation du Cahier des charges live relatif à l’établissement et/ou l’exploitation d’un service de télévision privée de commerciale, notamment en son article 12 », estime le CNRA.



Selon cet article, le Concessionnaire veille, en particulier à : « ne pas diffuser des propos incitant à l’intolérance, à la stigmatisation, à l’exclusion et à la marginalisation ; ne pas diffuser des propos ou contenus de nature à constituer une menace sur la stabilité nationale et la cohésion sociale, notamment ceux susceptibles d’entrainer ou de provoquer une confrontation entre les religions, les confréries ou les communautés (…) ».



Ainsi, le CNRA conformément à sa mission de veiller au respect de la réglementation et, après en avoir délibéré en sa séance du 19 mars 2024, « enjoint à la Sen Tv de veiller à ce que des propos, comportements et images malveillants ou injurieux à l’endroit d’une quelconque partie de la communauté ne soient plus diffusés dans la série Bété Bété ».



Le CNRA appelle la Sen Tv « à prendre les mesures appropriées pour se conformer à la présente observation ».





Accueil Envoyer à un ami Partager