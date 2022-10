Diffusion de séries sénégalaises sur Amazon Prime vidéo : Marodi entre dans la cour des grands

Nous sommes fiers de vous annoncer que les séries "Maîtresse d’un homme marié" (Saisons 1, 2 et 3) et "Karma" (Saisons 1 et 2) seront disponibles sur Amazon Prime Video.



Une première pour une maison de production sénégalaise. Marodi, fidèle à sa vision, devient ainsi le porte-étendard de la production audiovisuelle nationale.



L'arrivée des séries sénégalaises dans un major mondial du streaming comme Amazon Prime vidéo, est une étape importante, parce que cela permettra, à travers cette plateforme, de faire découvrir nos histoires au public africain, surtout anglophone et ainsi, continuer à contribuer au rayonnement culturel du Sénégal.



Marodi remercie tous les acteurs, techniciens, partenaires et toute la communauté, sans qui nous n’en serions pas là.